حميدتي: لا نريد للسودان مصير سوريا وليبيا والصومال

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شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على ضرورة القبض على كل المفسدين ومحاسبتهم وإرجاع كل الأموال المنهوبة إلى بنك السودان وإلا سيتم تحويلهم إلى سجن كوبر.

وقال «حميدتي» لدى مخاطبته، اليوم السبت، الحشد الجماهيري بولاية نهر النيل، منطقة حجر العسل، عن حديث الذين يعتبرون أن المجلس العسكري الانتقالي يدّعي الانقلابات، إنه حديث خاطئ وغير صحيح. وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد زهد المجلس في السلطة (ما محتاجين للسلطة)، وأضاف أن أساس الحكم هو العدل، وقال: «لا نريد بذلك بأن تصبح الخرطوم مثل سوريا وليبيا والصومال».

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي على أهمية معالجة كل الإخفاقات التي تعيشها البلاد.