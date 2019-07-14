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الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 44 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا  حار نسبيا على معظم الأنحاء حيث يستمر الطقس شديد الحرارة فى الكويت، فى الوقت الذى تنخفض فيه درجات الحرارة فى دول أخرى بشكل طفيف، كدولة الإمارات والبحرين.

وإليكم التفاصيل...

 

مكة
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة والعظمى 43 درجة.

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البحرين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة البحرينية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس معتدل نسبيا مائل للحرارة والعظمى 39 درجة.

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الكويت 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة لتصل العظمى 44 درجة.

الإمارات
 

الإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس حار نسبيا  لتصل العظمى 39 درجة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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