تشكيل قيادة للقوات المشتركة.. خطوات لتحقيق النصر (تقرير)

يعتبر توحيد القوات اليمنية المشتركة من أهم الخطوات التي اتخذت في سبيل تحقيق النصر على مليشيات الحوثي الإرهابية، وجماعات الإرهاب بكافة أشكالها في اليمن، لا سيما حزب الإصلاح الإرهابي.

مشروع كبير

واعتبر المراقبون أن تشكيل قيادة موحدة للقوات المقاومة في الساحل الغربي، يحمل مشروعاً وطنياً يتمثل في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن النظام الجمهوري.

ضرب مشروعات الحوثي

كما تعد هذه الخطوات ضربة قاصمة للمشروع الحوثي الإرهابي المتخلف الذي نجح في استغلال حالة الانقسام والتشرذم بين اليمنيين للعودة من جديد والسيطرة على مؤسسات الدولة، ونهب مقدرات البلد ومعسكرات الجيش والأجهزة الأمنية والإضرار بالنسيج الاجتماعي وتزييف الوعي والتلاعب بالهوية الوطنية.

توجيه الجهود

كما يعتبر هذا الإعلان مشروع قوي لتجاوز الخلافات وتوجيه الجهود والإمكانيات لصالح المعركة المصيرية لشعبنا، خاصة أنه جاء بين مكونات مقاومة تربطهم ببعضهم علاقة قوية ومصيرية تعمدت بالدم في مختلف ميادين القتال.

تحقيق النصر

واعتبر مراقبون سياسيون الإعلان عن تشكيل قيادة موحدة لجميع القوات المقاومة والمرابطة في الساحل الغربي بداية صحيحة لتحقيق النصر وتطهير مدينة وأرياف مدينة الحديدة كخطوة جادة لتحرير كامل تراب الوطن من المليشيات الحوثية.

تنظيم الصفوف

تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات لتحقيق النصر وتنظيم الصفوف وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة والجمهورية وتحرير كل شبر في اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية

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