شكرا لقرائتكم جنبلاط يلتقي الحريري ويرد على نصرالله: أخاصم رجالا وأصادق رجالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 00:15

رد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قائلا: "لدي تعليق، مع الأسف مجبور أن أعلق. بالأمس استمعنا إلى السيد حسن في مطالعته، فنحن نستمع إليه في مطالعته العربية والعالمية، وهو استعرض من اليمن إلى السعودية إلى إيران إلى غيرها. يوافق معه المرء أو لا يوافق أمر آخر، لكننا نستمع إلى طروحاته. ومع الأسف انتهينا بفتوش. فكيف ذلك؟ من أجلك يا سيد حسن، ليس جميلا أن تنتهي بعد كل هذه المطالعة الكبيرة بقصة فتوش؟ لذلك وضعت بعض النقاط حول فتوش".



وتابع جنبلاط كلامه متوجهاً لنصرالله، مساء اليوم (السبت) من "بيت الوسط" يرافقه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزيران اكرم شهيب ووائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي: "بين العامين 1996 و1998، كان أكرم شهيب وزيرا للبيئة، وآنذاك، وضع مخططا توجيهيا، لأن حرصي كان من الأساس على البيئة، في العام 1996 وبعده. ووضع في المخطط التوجيهي أن تكون السلسلة الشرقية هي مصدر الكسارات وغيرها، حتى أننا طرحنا فكرة أن نستورد البحص والرمل من سورية. لماذا سورية؟ لأن فيها مساحات كبيرة، وإذا جرى تشويه فيكون تشويها محدودا. ثم أتى الرئيس أميل لحود رئيسا للجمهورية لأول مرحلة في العام 1998، وكنا لا زلنا على وفاق معه، وطلبت منه آنذاك أن يوقف "عين دارة" بقرار إداري، وكان ربما من القرارات القليلة، إن لم يكن الوحيدة، الصائبة التي اتخذها. فأقام فتوش دعوى قضائية وربحها، وإذا صح التعبير، هو ربح الدعوى بتواطؤ مع بعض الناس، وإن كنت أستغرب عندما كان المجلس النيابي مقفلا، كيف أن نقولا فتوش، شقيق بيار فتوش، "زلمة" ماهر الأسد، كيف أصبح نقولا فتوش معنا في 14 آذار؟ هذه لم أفهمها منذ ذلك الحين، إلا إذا كان هناك تواطؤ معين. هذا كان الكلام بالأمس، ولم يذكر، لا من قريب ولا من بعيد، وآنذاك لم يكن هناك معملا. واليوم أصبح هناك معمل، لكن إن كان هناك معمل أم لا، فإن همي البيئة".

"ماذا عدا ما بدا أرجعتنا إلى العام 2005"

أضاف: "من حرصي على الأمن وعلى التواصل بين السيد حسن وبين المعلومات، أنبه ألا يكون هناك من حوله بعض الناس الذين ينقلون إليه معلومات خاطئة، أو بعض الناس الذين قد يكونون مورطين في مصالح بكسارات أو معمل فتوش، من أجله وليس من أجلي. هذا في ما يتعلق بفتوش، لنخرج من الموضوع، وأنا لم أطلب في حياتي، لا شراكة مع فتوش، ولا غير فتوش".

وسأل جنبلاط: "ماذا "عدا ما بدا" بالأمس يا سيد حسن أنك أرجعتنا إلى العام 2005 حول موضوع سلاح الغدر. فقد عدنا واجتمعنا ست مرات في ما بعد، بالرغم من كل الأزمات وكل ما حدث في بيروت في العام 2008، تقابلنا وتصارحنا. هذا أمر مزعج. أريد أن أذكرك بأمر: أنا معك بفلسطين فقط، فقط في فلسطين، أما في غير فلسطين فلست معك. أقول لك بكل صراحة: أنا أخاصم رجالا، وأتمنى منك أن تخاصم رجالا. إذا أردت أن تكون محاطا بهذه المجموعات، فهذا شأنك، أنا أخاصم رجالا وأصادق رجالا. هذا تاريخي وتاريخ كل آل جنبلاط. فلماذا أعدتنا إلى العام 2005؟".

وتابع: "أخيرا مزارع شبعا، من أجلك نقول: أثبت لبنانيتها. تتذكر في الحوار يا سيد حسن عندما أوضحت أنت لنا أن من الأفضل أن نستخدم كلمة تحديد وليس ترسيم، في المحادثات التي كان يفترض أن تحصل مع (الرئيس السوري) بشار(الأسد)، نؤكد ضرورة أن تكون هذه الأرض لبنانية شرعية، بالتحديد أو بالترسيم، لكي نحررها بكل الوسائل، ليس لدي أي مانع، بالجيش اللبناني أو بالمقاومة، بكل الوسائل. هذا ما أردت قوله".

"العلاقة مع الحريري ممتازة"

وفي مجال آخر قال جنبلاط: "استعرضنا مع الرئيس الحريري آخر المستجدات، ومنها أهمية إنجاز الموازنة، والخروج منها والتفكير جديا بمعالجة موازنة العام 2020، كوننا أصبحنا على مشارف نهاية العام 2019، والهم المعيشي وأهمية الوصول إلى استحقاق مؤتمر "سيدر"، وغيرها من الأمور".

وأضاف: "في ما يتعلق بحادثة البساتين، فالحادثة وقعت في قرية البساتين. التحقيق يأخذ مجراه، وننتظر أن يُسلّم المشتبه بهم إلى فرع المعلومات، الذي قام بإنجازات كبيرة جدا على صعيد الوطن تاريخيا، وعلى صعيد الأمن الداخلي، ومن ثم ننسق مع دولة الرئيس. لا استعجال، لا أحد مستعجل".

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سئل: كيف هي تطورات العلاقة مع الرئيس الحريري؟ أجاب: "ممتازة، ممتازة، اتفقنا على أنه إذا كانت هناك ملاحظات حول الموازنة أو غيرها، أن تكون مباشرة. هناك أولويات".

مصادر"الإشتراكي"

وقالت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ "ألحياة": "إن اللقاء مع الحريري كان إيجابيا وان العلاقة بين الحزب وجنبلاط من جهة ورئيس الحكومة ممتازة".

واوضحت المصادر ردا على سؤال عن موقف الحريري من إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي أن "البحث لم يتطرق إلى هذا الموضوع، لأن المطلوب انتظار انتهاء التحقيقات في الحادثة ليبنى على الشيء مقتضاه ونحن منذ البداية نقول فليأخذ التحقيق مجراه. هكذا تقضي الأصول".

وأشارت المصادر إلى ان البحث "تطرق إلى موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اول من أمس. وقالت: "إن السيد نصرالله في مطالبته بالمجلس العدلي من دون الأخذ بالأصول التي تقول بانتظار التحقيق، يعني انه يتصرف على انه الآمر الناهي حتى على القضاء".

اضافت المصادر في "الاشتراكي" ان "السيد نصرالله كشف بموقفه هذا انه يقف وراء المطالبة بالمجلس العدلي من قبل البعض".

وكرر المصدر القول: "إننا ننتظر استكمال التحقيق وكي يحصل ذلك يجب ان تتسلم القوى الأمنية جميع المطلوبين. نحن سلمنا من هم مطلوبون وننتظر ان يسلم الآخرون، ولسنا مستعجلين".

"الجلسات النيابية بروفة للتهدئة"

وذكرت مصادر أخرى معنية باجتماع الحريري وجنبلاط ان البحث تطرق إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مشيرة إلى ان "الاتجاه العام هو لانتظار مرور الموازنة في المجلس النيابي الذي سيعقد اجتماعات على مدى ثلاثة أيام، ليجري بعدها البحث بعودة مجلس الوزراء للإلتآم، على ان تعتبر الجلسات النيابية بروفة للتهدئة التي يصر عليها الحريري قبل دعوة الحكومة للاجتماع". ورأت هذه المصادر أن "اجتماعي اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة الحريري في الأيام الماضية والتي تضم كل الفرقاء الممثلين في الحكومة، بمن فيهم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ووزير الصناعة ممثل الاشتراكي في اللجنة كان أيضا بروفة إيجابية، باعتبار انه لم يحصل أي صدام بينهما، وتركز النقاش على الموازنة".