شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكى إزاء حكم الحوثيين بإعدام 30 سجينا سياسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ لحكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا.
ودعت مليشيا الحوثى إلى التراجع عن حكمها ومعاملتهم معاملة إنسانية ووقف الاعتقالات التعسفية.
وقد أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها العميق إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للميليشيات الحوثية فى اليمن بحق 30 شخصًا.
وكانت ميليشيات الحوثى أصدرت الثلاثاء 9 يوليو أحكامًا بإعدام 30 مختطفًا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
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