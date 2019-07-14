الجيش الليبي يستعد لشن هجومه الأخير لتحرير طرابلس

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© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
وردا على سؤال المواجهات التي ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة أكد على أن "نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس".
في سياق آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي "مقتل عدد من الإرهابيين خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجو في مدينة غريان".
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إن "سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان، تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة".
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