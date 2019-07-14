شكرا لقرائتكم خبر عن "حميدتى": انحياز الجيش إلى الثورة السودانية كان حقيقيا وعلينا نبذ الفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن انحياز الجيش للثورة السودانية كان حقيقيا، مطالبا جموع الشعب السودانى بعدم التحدث فى الماضى، والبدء فى تحقيق نهضة السودان.

وأضاف "حميدتى"، خلال كلمة له اليوم، أن يدعو الجميع للتكاتف ونبذ الفرقة للوصول بالسودان إلى بر الأمان، لافتا إلى أن السودان تحتاج إلى وحدة أبنائها من أجل تخطى هذه المرحلة.