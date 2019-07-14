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روسيا تعلن تعرض دورية تابعة لها لتفجير بدرعا السورية دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت روسيا أن دورية من الشرطة العسكرية التابعة لها تعرضت لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا دون وقوع إصابات.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي باكين، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ، إن عبوة ناسفة يدوية الصنع مزروعة في جزء من طريق أمام مسار دورية للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في محافظة درعا انفجرت عن بعد دون أي خسائر بين العسكريين الروس أو أضرار للمعدات العسكرية.


وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن العملية الإرهابية التخريبية نفذت على يد مسلحين من التنظيمات الإرهابية وغير الشرعية، التي تعمل بشكل مفرق في جنوب سوريا، بهدف تصعيد الوضع في هذه المنطقة.


وأشار إلى أن قيادة مجموعة القوات المسلحة الروسية في سوريا اتخذت إجراءات إضافية خاصة بضمان أمن العسكريين الروس، داعيا قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المنفذة باستخدام السلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم.

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