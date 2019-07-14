شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولات للحوثيين لاستعادة مواقع بمحافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وحدات من الجيش اليمني ، اليوم السبت ، محاولات تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستعادة مواقع بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وقال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده عبدالله المخلافي - وفقًا لما أورده موقع (سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - إن مواجهات عنيفة دارت قُرب تبة "قعيطة" بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، عقب محاولة للمليشيا لاستعادة الموقع، مشيرا إلى أن قوات الجيش صدت محاولة التقدم وأجبرت الميليشيات الحوثية على التراجع بعد مقتل عدد من عناصرها.
كما أبطل فريق هندسي مفعول عبوتين ناسفتين زرعتهما المليشيات بالقرب من مواقع للجيش في المنطقة ذاتها.
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