- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «جثة مقيدة فوق سرير »وسط طريق مظلم بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:
باشرت الجهات الأمنية في محافظة أحد رفيدة بعسير بلاغا تقدم به الأهالي ، بعد عثورهم مساء أمس السبت على جثة مجهولة الهوية مقيدة فوق سرير حديدي موضوع في وسط الطريق الرابط بين جوف آل الشواط والهجلة .
وتجمهر عابرو الطريق وأهالي القرى المجاورة ، بعد أن تفاجأوا بإغلاق الطريق بأحجار كبيرة . ليعثروا على بعد أمتار على الجثة وهي مقيدة فوق السرير الحديدي .
وانتشرت بعض الصور من موقع الحدث تظهر السرير الحديدي الموضوع في الطريق المظلم وعليه جثة يعتقد أنها لمقيم إفريقي.
.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على «جثة مقيدة فوق سرير »وسط طريق مظلم بعسير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.