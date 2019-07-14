شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «جثة مقيدة فوق سرير »وسط طريق مظلم بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

باشرت الجهات الأمنية في محافظة أحد رفيدة بعسير بلاغا تقدم به الأهالي ، بعد عثورهم مساء أمس السبت على جثة مجهولة الهوية مقيدة فوق سرير حديدي موضوع في وسط الطريق الرابط بين جوف آل الشواط والهجلة .

وتجمهر عابرو الطريق وأهالي القرى المجاورة ، بعد أن تفاجأوا بإغلاق الطريق بأحجار كبيرة . ليعثروا على بعد أمتار على الجثة وهي مقيدة فوق السرير الحديدي .

وانتشرت بعض الصور من موقع الحدث تظهر السرير الحديدي الموضوع في الطريق المظلم وعليه جثة يعتقد أنها لمقيم إفريقي.

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