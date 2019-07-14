شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل «أبو الكمبيوتر» عن 93 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي أمس الأول فرناندو كرباتو عن 93 عاماً، الذي مهد الطريق أمام اختراع الحاسوب الشخصي والكلمات المرورية، بعد مسار علمي حافل، وكان ممن ساعدوا على اختراع «الكمبيوتر» من خلال تطوير ما يعرف ب«المشاركة الزمنية» في الحوسبة، التي تقوم على تمكن مجموعة أشخاص من التفاعل، مع حاسوب واحد في الوقت نفسه، من خلال خطوط هاتفية. وهذا الأمر كان بمثابة تطور كبير، في ستينيات القرن الماضي، وجعل من كرباتو بمثابة «أب للكمبيوتر» بشكله الحديث.

ورحل فرناندو عن الحياة، وهو يحمل لقب أستاذ فخري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وقضى معظم مسيرته المهنية في المعهد العلمي، وأشرف على مشروعه الطموح خلال عقد الستينيات.

وولد كرباتو في يوليو 1926، بولاية كاليفورنيا، وكان والده المنحدر من إسبانيا، أستاذاً للأدب الإسباني، وفي سنة 1943 دخل جامعة «كاليفورنيا لوس أنجلوس»، وانضم إلى البحرية كتقني خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعدما غادر كرباتو القوات البحرية، سنة 1946، التحق بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وتخرج فيه بشهادة البكالوريوس في الفيزياء ثم التحق بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وفي الأطروحة التي نال بها درجة الدكتوراه، ركز الراحل على الفيزياء الجزيئية التي كانت تستدعي حسابات كبيرة تتطلب الحاسوب.