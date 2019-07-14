شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي» السوداني: انحيازنا للثورة حقيقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف ب «حميدتي»، إنه ستتم محاسبة الفاسدين، وإن الانحياز للثورة كان حقيقياً، مؤكداً «أن المجلس ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير بل شريك»، فيما أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري إلى اليوم الأحد، لمزيد من التشاور، في وقت شارك آلاف السودانيين أمس، في مسيرات خرجت في أرجاء البلاد لتأبين ذكرى عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دموي لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت.

في كلمة أمام تجمع جماهيري بمدينة حجر العسل، تعهد حميدتي، أمس، «بمحاسبة أي فاسد». وتقع مدينة حجر العسل في أقصى جنوب ولاية نهر النيل، وتعتبر مدخل الولاية من الجنوب، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 100 كيلومتر شمالاً.

وقال حميدتي إن «انحيازنا للثورة لم يكن من فراغ»، مشدداً على «ضرورة السير للأمام، وعدم الالتفات للخلف».

ودافع حميدتي، الذي يترأس قوات «الدعم السريع»، عن تلك القوات، مؤكداً أنها لعبت دوراً منذ أشهر في الحفاظ على أمن الخرطوم. وأوضح أن عناصر قوات الدعم السريع «ليسوا ملائكة، وسنحاكم كل مسيء». وكشف عن وجود «مندسين وأجهزة مخابرات» تعمل على تشويه صورة قوات «الدعم السريع»، وتسرب فيديوهات مزورة تسيء إلى هذه القوات.

من جهة أخرى، أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري إلى اليوم الأحد، بهدف إجراء مزيد من المشاورات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

من جانب آخر، اتهم الحزب الشيوعي السوداني شركاءه في قوى الحرية والتغيير بإخفاء ما يدور في التفاوض مع المجلس العسكري، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الحزب في بيان إن ما سمَّاه «الغموض الكثيف» الذي يكتنف ما يجري من المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري، يعتبر تغييباً تاماً للجماهير وتعمداً واضحاً لإهدار حقها في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.

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فيما نوّهت مصادر صحفية إلى أن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.

في أثناء ذلك، شارك آلاف السودانيين أمس، في مسيرات خرجت في ارجاء البلاد لتأبين ذكرى عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دموي لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت.

ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات الأمس تحت شعار «العدالة أولاً» في ارجاء البلاد لمناسبة حلول ذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام المروع الذي أثار تنديدا دولياً.

وهتف المحتجون «الدم بالدم، لا نريد تعويضا»، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير، فيما سيّرت جامعة الرازي، الوطنية، إفريقيا مواكب في قلب الخرطوم.

وقال شهود إنّ مسيرة خرجت في منطقة الحاج يوسف، فيما خرجت مسيرات أخرى عند المغرب. وشارك المئات في مسيرات في أم درمان.

كما أفاد شهود آخرون بأن مئات المتظاهرين شاركوا في مسيرات في الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد، فيما خرجت تظاهرات مماثلة في مدن الأبيض، ود مدني وكسلا.

وأوضح شهود أنّ الكثير من المشاركين حملوا صوراً للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول «العدالة للشهداء»، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

(وكالات)