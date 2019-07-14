قوة «باري» تضعف على ساحل لويزيانا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قوة العاصفة «باري»، أمس السبت؛ بعدما تحولت إلى إعصار من الفئة الأولى؛ لتصبح مجدداً عاصفة إستوائية، بعد وصولها إلى ساحل مدينة لويزيانا الأمريكية، التي استعد سكانها، بإخلاء المناطق الساحلية؛ إذ بلغت سرعة الإعصار 120 كلم في الساعة.

ورغم تراجع قوة الإعصار لكن السلطات أكدت أن الخطر لا يزال قائماً ويهدد المناطق الداخلية حتى مع ضعف قوة العاصفة، وحذّرت السلطات من هطول أمطار غزيرة قد تتجاوز 50 سنتيمتراً، مسببة بذلك فيضانات مهددة للحياة، ومن رياح قوية من شأنها أن تُسقط الأشجار وخطوط الكهرباء، في وقت قضى فيه العشرات في جنوبي آسيا؛ نتيجة فيضانات قاتلة، وانهيارات أرضية، سببتها الأمطار الموسمية، التي هطلت عليها طوال الأيام الماضية. وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى «ارتفاع كبير لمنسوب المياه وأمطار غزيرة، ورياح قوية على ساحل وسط شمال» خليج المكسيك، موضحة أن سرعة الإعصار بلغت 120 كلم في الساعة، وستضعف مع توجهها فوق لويزيانا اليوم.

وقال حاكم لويزيانا جون بل إدواردز: إن نيو أورلينز مستعدة لمواجهة العاصفة؛ لكنه دعا السكان إلى توخي الحذر، فيما حضت السلطات الناس على عدم النزول إلى الشوارع. وكتب إدورادز على «تويتر»: «يجب عدم أخذ هذه العاصفة باستخفاف». وكثفت السلطات عمليات الإخلاء، فيما ألغت خطوط جوية الرحلات.

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وعند الساعة (12,00 ت ج) كانت سرعة الرياح المرافقة للعاصفة 115 كلم في الساعة، وعلى بعد حوالي 80 كلم عن مورغن سيتي إلى الغرب من نيو أورلينز. وفي مورغن سيتي، كانت الشوارع مقفرة وسط الأمطار الغزيرة. وفاض نهر اتشافالايا عن ضفافه، وفي مناطق سكنية اقتلعت الأشجار.

وخوفاً من الفيضانات القاتلة، جمع آلاف السكان أغراضهم، وغادروا منازلهم، بعدما غمرت المياه المناطق المنخفضة مثل بلدة بلاكماينز؛ حيث تسبب انقطاع الطرق في عزل تجمعات سكانية. وقام الأهالي في نيو أورلينز بوضع أكياس رمل أمام الأبواب؛ لتدعيمها، فيما أقام مسؤولو المدينة ملاجئ للأهالي. وبات «باري» الإعصار الأول في منطقة المحيط الأطلسي لموسم الأعاصير، الذي يمتد من يونيو/‏حزيران إلى نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل. وبلغ مستوى نهر ميسيسيبي حوالي 5,2 متر في نيو أورلينز، أي أقل بقليل من مرحلة الفيضان.

وتراقب السلطات السدود البالغ ارتفاعها 6 أمتار التي تحمي المدينة، والتي لا تزال تحمل آثار إعصار مدمر في عام 2005، في وقت يتوقع فيه هطول ما بين 25 و50 سنتيمتراً من الأمطار.وأغلقت السلطات طرقاً سريعة في مناطق على طول الساحل. وفي أبرشية سانت جون المحاذية لنيو أورلينز، سجلت مناطق سكنية ما يصل إلى 60 سنتمتراً من المياه.

من جهة أخرى، قضى أكثر من 55 شخصاً جنوبي آسيا؛ جرّاء فيضانات وانهيارات أرضية سبّبتها أمطار موسمية في اليومين الماضيين، بحسب ما أعلن مسؤولون، أمس. ولقي 30 شخصاً في نيبال مصرعهم؛ بسبب الانهيارات الأرضية التي شهدتها مناطق شرقي البلاد؛ جرّاء الأمطار. وتسببت الصواعق والفيضانات بمقتل 16 شخصاً في بنجلاديش. وتسببت السيول الغزيرة في ولاية أسام الهندية في تشريد أكثر من مليون شخص، ومصرع 11 آخرين. (وكالات)