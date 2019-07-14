هاليب.. أول رومانية تتوج بلقب ويمبلدون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة سابعة للمرة الأولى بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في التنس بفوزها أمس، على الأمريكية سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة في المباراة النهائية، وحرمت الأخيرة من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

وهو اللقب الكبير الثاني لهاليب (27 عاماً)، في خامس مباراة نهائية في الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس العام الماضي، وباتت أول رومانية، تحرز لقب البطولة الإنجليزية، فيما فشلت سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت في البطولات الكبرى.

على خط آخر، يقف المصنف ثانياً السويسري روجيه فيدرر، على عتبة إنجاز تاريخي في سعيه لأن يصبح أكبر لاعب في عصر الاحتراف يحرز لقب بطولة كبرى، عندما يواجه اليوم في نهائي ويمبلدون، المصنف أول عالمياً حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

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وكان فيدرر، فاز في نصف النهائي على غريمه الإسباني رافايل نادال الثالث 7-6 (7-3) و1-6 و6-3 و6-4، وهو قبل أسابيع من احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، يحلم المتوج ثماني مرات بلقب ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أن يضيف مزيداً من السحر إلى سجله المثقل بالألقاب، وأبرزها ال20 القياسية في بطولات الغراند سلام.

تصب الأرقام في صالح ديوكوفيتش، الفائز باللقب على العشب البريطاني أربع مرات، مع أفضلية 25 فوزاً مقابل 22 خسارة خلال 13 عاماً من المواجهة بينه وبين فيدرر.

كما تؤكد هذه الأرقام تفوق الصربي على السويسري في اللقاءات الأخيرة بينهما؛ حيث فاز الصربي 14 مرة في آخر 20 لقاء، و8 مرات في المباريات العشر الأخيرة.

خسر فيدرر، اللقاءات الأربعة الأخيرة بمواجهة ديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام، ويعود آخر فوز له على منافسه إلى عام 2012 عندما هزمه في نصف نهائي ويمبلدون في مباراة حسمها بأربع مجموعات، لكن فيدرر، لا يعير اهتماماً كبيراً للأرقام في محاولته لأن يصبح أكبر لاعب يحرز لقب إحدى دورات الغراند سلام في عصر الاحتراف خلفاً للأسترالي كينيث «كين» روبرت روزوول، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1972 عندما كان يبلغ 37 عاماً وشهرين ويوماً.