ملكية الأجانب في الشركات المدرجة تقترب من 70 ملياراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب (غير العرب والخليجيين) في الشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي نحو 9.98% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة من 9.85% بنهاية عام 2018، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات السوقين، أشار إلى أن ملكية غير المواطنين (جميع الجنسيات الأجنبية) في هذه الشركات تصل إلى 20% تقريباً.

وبحسب تحليل بيانات الشركات التي تسمح بتملك الأجانب، لامست القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية جلسة 30 يونيو/‏حزيران 70 مليار درهم، مقارنة مع 67.9 مليار بنهاية جلسة 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2018، أي بزيادة 1.15 مليار درهم.

وشكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية النصف الأول 9.1% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات، والتي بلغت 755.6 مليار درهم، مع العلم بأن بعض الملكيات المسجلة في الخارج تعود لأفراد أو مؤسسات إماراتية، فيما تكون ملكية بعض الصناديق الإماراتية عائدة لغير الإماراتيين.

وأشار التحليل، إلى أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 20.44 مليار سهم في الشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، من أصل إجمالي رأس المال المصدر ل 88 شركة وطنية (تسمح بتملك الأجانب) بنحو 204.8 مليار سهم؛ حيث ارتفع عدد الأسهم التي يملكونها بنحو 257 مليون سهم من 20.18 مليار سهم بنهاية عام 2018.

وتتصدر «دانة غاز» قائمة الشركات الوطنية المدرجة من حيث عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بنهاية النصف الأول 2019 بنحو 2.35 مليار سهم، ثم «إعمار العقارية» 2.2 مليار سهم، ثم «داماك» 2.08 مليار ، و«الدار» 1.84 مليار، و«تبريد» 1.34 مليار .

كما جاء «أبوظبي الأول» كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لملكية الأجانب بنهاية يونيو 2019 بنحو 17.6 مليار درهم، ثم «إعمار العقارية» 9.83 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 7.8 مليار درهم، ثم «اتصالات» 6.93 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 3.36 مليار درهم.

وتأتي «تبريد» في المركز الأول من حيث نسبة ملكية الأجانب بنهاية النصف الأول 2019 ب 45.63%، ثم «أرامكس» بنسبة ملكية 45.19%، ثم «داماك» 34.5%.