شكرا لقرائتكم خبر عن 82 قتيلاً وجريحاً بهجوم «الشباب» على فندق في جنوبي الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل 26 شخصاً وأصيب 56 آخرون بجروح في هجوم شنّه مسلحو «حركة الشباب»، على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوبي الصومال، بعد حصار استمر 12 ساعة، وانتهى صباح أمس السبت، وبين القتلى العديد من الأجانب وصحفية كندية صومالية أثار موتها حالة من الغضب.

بدأ الهجوم مساء الجمعة، عندما انفجرت آلية مفخخة عند مدخل فندق «المدينة» المزدحم في وسط كيسمايو، واقتحم مسلحون بعد ذلك الفندق وتواجهوا مع قوات الأمن في داخله.

وصرّح رئيس منطقة جوبالاند، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، أحمد مادوبي، في مؤتمر صحفي أمس ، بأن «26 شخصاً قُتلوا و56 جرحوا في الهجوم».

وأضاف، أن «بين القتلى أجانب: ثلاثة كينيين وكندي وبريطاني وأمريكيان وثلاثة تنزانيين، وهناك جريحان صينيان أيضاً».

وانتهى حصار الفندق صباح أمس، وقال المسؤول الأمني المحلي عبدي ولي محمد إن «قوات الأمن سيطرت على الفندق وقتلت آخر إرهابي»، وأضاف: «نعتقد أن أربعة رجال مسلحين شاركوا في الهجوم».

وذكر شهود عيان، أن دماراً كبيراً لحق بالفندق جراء الانفجار والرصاص، وقال مُنى إبراهيم إن «المبنى مدمر بالكامل، هناك جثث، وكذلك جرحى تم انتشالهم في الداخل وقوات الأمن تطوق المنطقة».

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وقالت مصادر محلية إن الفندق كان ينزل به عدد من رجال الأعمال والسياسيين، الذين حضروا إلى المدينة للإعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في منطقة جوبالاند المقررة نهاية أغسطس المقبل.

وقتل أحد المرشحين لهذه الانتخابات بحسب السلطات المحلية، وأعلنت نقابة الصحفيين الصوماليين في بيان، مقتل صحفيين في الاعتداء هما محمد عمر سحال وهودان نالييه، وقال الأمين العام للنقابة عبدالله مؤمن: «هذا يوم حزين آخر للصحفيين الصوماليين».

وكانت هودان نالييه، التي قتل زوجها أيضاً في الهجوم، عادت مؤخراً إلى الصومال بعدما عاشت لفترة طويلة في كندا، وكانت معروفة في أوساط جالية بلادها لنشاطها على مواقع التواصل من أجل السلام والوحدة في الصومال؛ حيث أثار موتها حزناً شديداً.

ودانت بعثة الولايات المتحدة ، الهجوم وتعهدت بمواصلة العمل من أجل «مكافحة التطرف العنيف في الصومال».

ونددت بدورها بعثة الاتحاد الإفريقي ، بحركة الشباب ونواياها «الإجرامية والدموية والتدميرية»، معتبرة أن هذا التنظيم لا يمكنه الادعاء، بأنه يكافح من أجل «حكم جيد» في البلاد.

ودان البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم، وأعلن رئيسه مشعل السلمي، عن دعمه وتضامنه التام مع الصومال في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في البلاد.