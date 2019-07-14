الشيخة فاطمة: المسرعات الحكومية تستشرف مستقبل الإماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المسرعات الحكومية التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ تعد خطوة إيجابية نحو استشراف مستقبل المرأة الإماراتية.

وقالت سموها في تصريح بمناسبة إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام: «إننا اليوم مقبلون على حقبة جديدة؛ تتطلب إيجاد منظومة متكاملة؛ لإشراك جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدولة بعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية يتم من خلالها توفير بيئة داعمة لها، تعزز دورها وترفع نسب مشاركتها وتمثيلها في كافة المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً».

وذكرت سموها أنه بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس مسرعات حكومية خاصة بالمرأة؛ لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية؛ لتمكين وريادة المرأة.

وأشارت سموها إلى أن أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة تتمركز حول أربعة محاور أساسية؛ هي: النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، واستدامة الإنجازات، وريادة ومسؤولية تعنى بتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

ودعت سموها إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتحقيق نقلة نوعية لمسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية، وبما يحقق لها جودة حياة آمنة بكل فئاتها.

ستعمل فرق عمل الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي تشارك فيها 30 جهة حكومية وخاصة، على إنجاز عدد من التحديات خلال 100 يوم، تتضمن التركيز على جودة حياة المرأة في كافة مراحل الحياة، وتقديم خدمات الاستشارات الزوجية، خاصة في سنوات الزواج الأولى، وتقليص إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة المبكرة، واستحداث علامة التوازن بين الجنسين للقطاع المالي والمصرفي، ورفع نسبة التوظيف لأصحاب الهمم مع التركيز على فئة النساء، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة بعد الولادة.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن مسيرة التميز الإماراتية ماضية بعزم وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمبادرات ريادية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه: إن مبادرات حكومة الإمارات تسرع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية، وترسخ ثقافة الريادة والابتكار في القطاع الحكومي، وتحويلها إلى بيئة عمل مستدامة؛ وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف سموه: إن المسرعات الحكومية تهدف لتسريع خدمة المجتمع، وإسعاد الناس، ونبدأ اليوم وفق مبادرة ريادية متجددة من حكومة الإمارات؛ بهدف تعزيز تمكين وريادة المرأة الإماراتية؛ لتعمل المؤسسات الحكومية بشكل موحد وبروح الفريق الواحد؛ وفق عمل تكاملي ترتقي فيه الإنجازات.

من جهته، قال عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية، يأتي استكمالاً لترسيخ المكانة المتميزة للدولة؛ باعتبارها نموذجاً رائداً في مجال تمكين المرأة كشريك مؤثر في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق تحول محوري في عبور الدولة نحو المستقبل، وإنجاز قصة نجاح ومسيرة إبداع مستمرة؛ بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف: «لقد أسهمت الشخصية الملهمة والمؤثرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي في الإمارات، في إعلاء شأن المرأة الإماراتية، وتمكينها، وتعزيز مكانتها ودورها الوطني، حتى تشارك بفاعلية في مسيرة الدولة نحو الريادة والمكانة التي تليق بها في المحافل الدولية».

وأكد العويس، أن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الإماراتية قبل وأثناء وبعد الولادة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على توظيف كل مقدرات ونجاحات القطاع الصحي بالدولة؛ لتقديم أفضل خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية شاملة للمرأة الإماراتية في كافة مراحلها العمرية.

وقال: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملت مع الاتحاد النسائي العام؛ لإدراج مسرع صحة المرأة ما بعد الولادة، وتم إطلاق تحدي ال100 يوم متمثلاً في رفع نسبة زيارات ما بعد الولادة، للسيدات المواطنات في المنشآت الصحية بالدولة بنسبة 70%؛ بهدف خفض معدل الوفيات عند الأمهات والرضع في فترة ما بعد الولادة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية، واكتشاف حالات الاكتئاب ما بعد الولادة، والتدخل المبكر للعلاج، وزيادة نسبة السيدات اللواتي يخضعن للفحص المبكر لسرطان عنق الرحم.

من جهته، أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية المسرعات الحكومية في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات في الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار إلى أن إطلاق الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة يأتي في إطار الدعم المتواصل للمرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمشاركة الفاعلة ضمن فريق العمل وصولاً إلى تحقيق مستهدفات هذه المسرعات، وفقاً للأدوار والمسؤوليات المنوطة بها.

وأكدت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات نجحت في الارتقاء بتجربة المسرعات الحكومية؛ لتصبح أسلوب عمل يحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف الفرق ذات الصلة، بما يوافق رؤية القيادة الرشيدة؛ لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات وفق أفضل النتائج المتوقعة، وفي أقصر وقت ممكن.

وأشارت إلى أن الدفعة الخامسة من المسرعات تأخذ حيزاً مضاعفاً من الأهمية الاستثنائية؛ نظراً لكونها تختص بتمكين وريادة المرأة؛ وذلك نهج ودأب قيادتنا الرشيدة، ومهمة تنموية مستدامة لدى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ إذ تحرص سموها على دور أسمى، وحضور أعلى وعطاء أبقى للمرأة الإماراتية والعربية.

وقالت: إن المسرعات الحكومية تعد دافعاً قوياً في السباق المتواصل نحو ريادة المستقبل، بحكم قدرتها على إحداث الفارق؛ من حيث تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إلى درجة إمكانية تجاوز الأهداف في كثير من التحديات التي تصدت لها المسرعات، مشيرة إلى قدرة المسرعات على تحقيق أفضل الإنجازات.

وأوضحت: إن وزارة تنمية المجتمع تولي المرأة والأسرة جل اهتمامها؛ لذلك أطلقت السياسة الوطنية للأسرة وعدة مبادرات؛ أبرزها: «تآلف» للاستشارات الأسرية، و«إعداد» لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، و«كون أسرة إماراتية»، تجاوباً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتجسيداً لقيمة مجتمعية كبيرة.

وأكدت جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أهمية مبادرة مسرعات دعم تمكين المرأة فيما يخص توفير الحضانات في جهات العمل؛ كونها ضمانة لتحقيق الإطار العام الذي يسهم في رفد المرأة بالممكنات التي تمنحها قدرة أكثر على العطاء بلا حدود، والمشاركة المجتمعية والوطنية والمهنية البارزة والفاعلة.

وأوضحت: إنه في هذا السياق، اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات عدة؛ تمهيداً لتحقيق أهداف المسرعات، وصولاً إلى نتائج سريعة ومثمرة؛ حيث شكلت فريق عمل وضع تصوراً واضحاً، يتمثل في تخفيض إجراءات ترخيص الحضانات الحكومية؛ لتمكين المرأة عبر توفير خدمات الرعاية والتعليم والبيئة الآمنة لأطفالهن.

في السياق ذاته، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء عمل من خلال مبادرة المسرعات الحكومية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام على إطلاق دفعة جديدة من المسرعات؛ تهدف إلى تجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتسريع تحقيق الريادة في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.

وقالت: إن رعاية ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للتحديات التي تتضمنها الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات؛ لتعزيز جودة حياة المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.

وأكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن القيادة الرشيدة تعطي المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية؛ لمساعدتها للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة.

وقالت السويدي: إن الاتحاد النسائي العام يتطلع إلى الخوض في عملية التسريع؛ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والتي تعمل بدورها على تعزيز دور المرأة الرئيسي والفاعل في التنمية المستدامة وتطوير الدولة، وتحقيق خططها المستقبلية. وأضافت: إن التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كانت وراء وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015، كما أن سموها حريصة على أن يتم تفعيل هذه الاستراتيجية؛ للمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمرأة، وضمان استدامة الإنجازات المتحققة للمرأة، إضافة إلى تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في جميع المحافل.

وأكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على دور المسرعات الحكومية في تسريع العمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاعين المصرفي والمالي؛ من خلال سياسات وآليات مبتكرة من شأنها استدامة وتوسعة نطاق الاستفادة من النتائج المتوقعة لهذا التوازن اجتماعياً واقتصادياً، والمساهمة في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

وقالت: إن تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي، كمكون رئيسي ومهم للقطاع الخاص، ينسجم مع أحد محاور وخطة عمل المجلس؛ وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة الاقتصادية بصورة عامة، مضيفة: إن هذا التوازن يعد إحدى المبادرات الخاصة بتمكين وريادة المرأة التي وجه مجلس الوزراء بتسريع العمل عليها، ويمكن أن يتحقق ذلك عبر مزيد من السياسات والتشريعات التي تعزز بيئة العمل الصديقة للمرأة؛ حيث يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وفريق عمل المسرعات الحكومية وكافة الشركاء على أن يشمل هذا التوازن الموظفات بالقطاع المصرفي والمتعاملات على حد سواء. (وام)