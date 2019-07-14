نادي الشارقة يحتفي بلاعب الجوجيتسو سالم الحوسني

كرم اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، لاعب النادي للجوجيتسو سالم الحوسني، الحائز على الميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي للأساتذة في بطولة جراند سلام للجوجيتسو «جولة موسكو»، وذلك بحضور ناصر بن عفصان الأمين العام، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وإبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني، وسعيد مطر عضو المجلس رئيس المركز الإعلامي، وعلي حسن البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية.

حاز سالم الحوسني على المركز الأول في الترتيب العالمي والآسيوي والمحلي في آخر تصنيف لموسم 2019-2018 في الحزام البنفسجي لفئة الأساتذة، وزن 69 كلج، وهو من أعمدة منتخب الدولة للجوجيتسو، والميدالية التي حصل عليها هي الوحيدة التي نالها المنتخب في فئة الأحزمة المتقدمة في بطولة جراند سلام أبوظبي للجوجيتسو (جولة موسكو).

وفي مستهل التكريم الذي انعقد بمكتب رئيس النادي في الحزانة، قال سالم الشامسي: «فخورون بهذا الإنجاز الذي لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود مقدرة، ونشيد بالروح العالية التي يتحلى بها لاعبو النادي في الألعاب الفردية والجماعية، وباسم أعضاء مجلس الإدارة نوجه الشكر والتقدير للمهندس سليمان الهاجري الذي قدم عملاً كبيراً في الموسم الماضي وقاد الألعاب الفردية لتحقيق نجاحات واضحة».

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ومضى: «اهتمامنا بالألعاب الفردية من ضمن استراتيجيتنا ونعمل على تطويرها وتقديمها بأفضل صورة، الإنجاز المحقق والتصنيف الذي حصل عليه اللاعب شرّف رياضة الإمارات في المقام الأول، وشرفنا في إمارة الشارقة ونادي الشارقة بشكل خاص»، وأشار الشامسي للاعب أن يواصل على هذا النهج، مبيناً أن المشوار مازال طويلاً، مطالباً إياه بالوصول لهدف آخر وتحقيق نتائج أفضل حتى يكون قدوة للاعبين الآخرين.

وأوضح محمد جمعة بن هندي نائب الرئيس، أن المجلس يستمد رؤاه من رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية، والتي تؤسس لرؤية أحد لاعبي الإمارة في المحافل الدولية، لذا كرسوا كل جهودهم من أجل إعادة أمجاد الألعاب الفردية بالنادي لسابق عهدها، وهو ما تحقق بنهاية الموسم المنتهي بعدما حققت ألعاب النادي إنجازات دولية ومحلية ورفعت علم الدولة عالياً، مشيراً إلى أن النادي يعمل بشكل مستمر لتطوير وتأهيل لاعبي الألعاب الفردية بتوفير بيئة مناسبة للتحضير والتجهيز للمشاركة في البطولات.

وأشاد المهندس سليمان الهاجري باللاعب سالم الحوسني واصفاً إياه باللاعب صاحب المواصفات الخاصة والقدوة الحسنة للاعبين الآخرين، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي حققه لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها اللاعب الذي يتحلى بحماس كبير ويمتلك روحا قتالية وإصرارا كبيرا ترجمها بهذا الإنجاز الكبير الذي أسعد مجلس إدارة النادي، وتابع: «ما يميز اللاعب التزامه الكامل في التدريبات والتعامل باحترافية ورغبته المستمرة في تطوير نفسه، والنادي يفتخر بمثل هؤلاء اللاعبين الذين يمثلون واجهة وأنموذجا حقيقيا للاعبي الشارقة».