«بيت الدمية»..ثورة في النظرة إلى المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

في سنة 2006 وفي ذكرى مرور 100 عام على وفاة الكاتب المسرحي النرويجي الشهير هنريك إبسن، قررت اليونسكو، إدراج مخطوطته «بيت الدمية» في سجل يحمل «سجل ذاكرة العالم».

لم يكن ذلك احتفاء هامشيا، بل كان تقديراً لمسرحية يقال عنها في معظم التحليلات النقدية، أنها غيرت مفهوم النظرة إلى المرأة ومكانتها ودورها في الأسرة، في أوروبا كلها. كتب أبسن، مسرحيته تلك التي تعتبر من أكثر المسرحيات عرضاً في العالم كله، سنة 1879 م، وكانت من ثلاثة فصول، وعُرضت في نفس العام لأول مرة في المسرح الملكي الدانماركي، لتواجه بثورة عارمة من المنتقدين لما قدمته من صورة للمرأة التي تثور لكرامتها، وتقرر التخلي عن زواج يؤدي بها إلى أن تصبح مجرد دمية لا حول لها ولا قوة ولا حقوق ولا أي شيء يذكر.

كانت أوروبا آنذاك تعيش نمطية مجتمع القرن التاسع عشر، والذي لم يكن يعترف للمرأة بحقها أن تكون حرة، ومحترمة في بيتها من زوجها وشريك حياتها.

اعتبرت المسرحية منذ ذلك الوقت واحدة من المسرحيات النقدية الاجتماعية التي مهدت لثورة على المفاهيم الاجتماعية الظالمة، بالرغم من أن كاتبها لم يرها أبداً بتلك الطريقة، فقد قال في كلمة ألقاها أمام «نادي سيدات كريستانيا»، الذي يتبنى الدفاع عن حقوق المرأة: «لم يكن كل ما كتبته بوعي قصدي، كنت كاتباً أكثر مني فيلسوفاً اجتماعياً كما يعتقد البعض، ما كتبته كان بدافع إنساني، كان هدفي وصف جانب إنساني يضيف إليه القارئ أو المشاهد، مشاعره ومزاجه الخاص، تبعاً لشخصيته».

تجري أحداث المسرحية في شقة عائلة هيلمر، وتبدأ بشكل عادي جداً، لا شيء يلفت الانتباه في البداية إلا معاملة تروفالد هيملر لزوجته نورا؛ إذ يعاملها كطفلة ساذجة، ويبدو أنها لا تعترض على ذلك، فهي تعيش فقط لرعاية مصالح زوجها وأطفالها، مكتفية بذلك الدور المرسوم لها.

وتتصاعد الأحداث حين تجد نورا، نفسها ضحية للابتزاز والتهديد من طرف شخص يدعى كروستاد، وهو موظف سيئ الخلق يعمل عند زوجها في البنك الذي يديره، وقد كان زوجها ينوي طرده، لكنه يلجأ لابتزاز زوجته عندما علم بأنها زورت ذات يوم توقيع والدها الميت، لتقترض مبلغاً من المال من البنك لتساعد به زوجها المريض آنذاك، وهي لم تخبر زوجها آنذاك حفاظاً على كرامته، ومضت في تزوير الأوراق اللازمة للحصول على القرض باسم والدها، لأن القوانين آنذاك كانت تمنع على المرأة الحصول على قروض من البنوك.

تجد نورا، نفسها ما بين انكشاف سرها، وبين الخضوع لابتزاز كروستاد ومحاولة الضغط على زوجها كي لا يطرده من البنك، وهو دور لا تجيده بحكم خنوعها وخضوعها لزوجها ولما يقرره ويريده.

تطلب نورا من زوجها أن لا يطرد كروستاد من العمل، لكنه يصر على طرده و يخبرها أنه سوف يعين صديقة مخلصة لها تدعى كريستين بدلاً منه، تنهار نورا وتفكر في الانتحار مرات عدة، وتفكر في أنه من الأسهل بالنسبة لها أن تضحي بنفسها كي تجنب نفسها و زوجها الفضيحة، وقبل أن تتاح لها الفرصة لتنفيذ ذلك، وبعد عودتها هي وزوجها من حفل ساهر، وكانت أجواء من السعادة تسيطر على زوجها؛ حيث عبر لها عندئذ عن سعادته بوجودها في حياته وحبه النقي لها، وجدد لها العهد بحمايته لها، يكتشف فجأة رسالة مرسلة إليه من بعد قراءة من كروستاد يخبره فيها بما قامت به زوجته، فيعتبرها خائنة، ودون تردد ينتهي حديثه المملوء بعبارات الحب والامتنان، ليصفها، بقلة الخلق وانعدام القيم، وبأنها مصدر الفضيحة التي ستدمر مكانته وحياته، ثم يأمرها بترك البيت، لأنه لم يعد يثق فيها ولم يعد يأتمنها على تربية أبنائهما.

شلت الصدمة الموجعة تفكير نورا للوهلة الأولى، وأدت بها إلى حالة ذهول، جراء كلمات زوجها المؤلمة وهي التي فعلت كل ما فعلته من أجله ومن أجل كرامته وسعادته، وفي قمة ألمها، تصل رسالة أخرى لزوجها تجعل أساريره تنفرج، وتجعله يقبل عليها مرة أخرى سعيداً، ومتودداً، فقد وصله صك الضمان الأصلي والذي كان يهدد كروستاد بكشفه، مما أراحه تماماً من عبء القضية، ويقول عندئذ لزوجته إنه سامحها وعفا عنها وأن بإمكانها أن تبقى في بيتها.

لكن نقطة التحول الدرامية في المسرحية تحدث هناك؛ إذ تتبدل تماماً شخصية نورا بعد صدمتها المؤلمة في سلوك زوجها، وعدم تقديرها لتضحيتها من أجله، فتقول له: سأغادر البيت الآن، ثم حين توسل إليها أن تبقى بعد أن لمس التحول الذي أصابها، قالت الجملة الشهيرة في المسرحية والتي يمكن اعتبارها خلاصتها وكلمتها المفتاحية: «أريد أن أعرف من أنا؟»، وصفقت الباب خلفها، بعد خروجها.

عرضت المسرحية في معظم دول العالم، كما اقتبست أفلاماً سينمائية ومسلسلات تلفزيونية عدة منها، في دلالة بالغة على روعة تجسيدها لذلك التناقض الذي كان يعيشه الغرب في نظرته للمرأة، وفي تجسيدها للقيم الأخلاقية المتناقضة التي مثلتها نورا وزوجها وغيرهما من أبطال المسرحية.

إضاءة

يعتبرهنريك إبسن، الذي ولد في مدينة سكيين بالنرويج سنة 1828 م، أباً حقيقياً للمسرح الحديث، عمل في عام 1844 صيدلياً مساعداً في مدينة غريمستاد، وبدأت شهرته مع ثاني مسرحية له، وهي «عربة المحارب» سنة 1850، وتتسم كتاباته بنظرة عميقة وشمولية للحياة، ويتميز مسرحه بجودة حبكة النص فيه، وبالتعبير الشاعري المتدفق من خلاله، لديه 26 مسرحية، وقد توفي سنة 1906 م.