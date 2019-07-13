- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ "أنصار الله"، على "تويتر" بأن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخ محلي نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وصواريخ أخرى كاتيوشا، تجمعات للجيش في مديرية حيران شمال غربي حجة.
ووفقاً للمركز، أدى القصف الصاروخي إلى مقتل وإصابة العشرات من العسكريين.
© AP Photo / Hani Mohammed
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن ألغاماً انفجرت بعدد من الملتحقين حديثاً بصفوف "أنصار الله" في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.
وأضاف أن "أنصار الله" نقلت القتلى والجرحى من عناصرها إلى إحدى مستشفيات مدينة باجل شمال شرقي الحديدة، ومنعت الاقتراب منه، فارضة تشديدات أمنية عليه.
وفي الحديدة أيضاً، اتهم الجيش "أنصار الله" باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة تتضمن أسلحة ثقيلة وآليات صوب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وذكر إعلام ألوية العمالقة أن قواتها رصدت تعزيزات كبيرة لـ "أنصار الله" قادمة من مناطق محاذية صوب الجبلية بعد أيام من شن الجماعة هجمات متفرقة على المنطقة.
وأشار إلى تزامن حشد "أنصار الله" مقاتليها واستقدامها تعزيزات، مع شن الجماعة هجوماً وقصفاً بقذائف هاون عيار 120 و82 ملم على مواقع عسكرية في الجبلية بالتحيتا، تمكنت القوات من إحباطه وتكبيد المهاجمين خسائر، حسب المركز.
وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.
وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر فادحة بالجيش إثر قصف شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.