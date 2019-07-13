السعودية ترفع أسعار البنزين

وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية، بحسب رويترز.

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وكانت "أرامكو" السعودية ، قد أعلنت في وقت سابق، أنها أرست 34 عقدا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وأضافت الشركة في بيان، أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يوميا من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا. وفقا لـ "رويترز".

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وتابعت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حاليا 12 مليون برميل يوميا.

وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50 بالمئة وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة.