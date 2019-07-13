شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تضع أسعار جديدة للبنزين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أرامكو السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م ستكون على النحو الآتى : نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م Advertisements بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر وذلك وفقاً لإجراءات تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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