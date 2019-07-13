اخبار الخليج

الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بجبهة ناطع فى البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بجبهة ناطع فى البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.

 

وأوضح قائد اللواء ١٧٣ مشاة العميد صالح المنصوري ، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش الوطني اليمني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.

 

ولفت الى أن المعركة لا زالت مستمرة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش ، مؤكداً أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

Advertisements

 

كما أعلن الجيش اليمني أن 20 من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرين بنيران قواته في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية بذات الجبهة، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بجبهة ناطع فى البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا