شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة السعودية تدعو قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم الحجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الحج والعمرة في السعودية سلطات قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وإزالة العقبات التي تفرضها عليهم حكومتهم. وقالت الوزارة، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسخر كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر.

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