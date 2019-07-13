شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفشل محاولة تقدم ميلشيا الحوثى غرب تعز ويقتل 8 حوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، محاولة تقدم ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني صدت هجوما لميلشيا الحوثي في جبهة البرح غربي المحافظة. Advertisements وتمكنت قوات الجيش الوطني من صد محاولة الميلشيا بالسيطرة على أحد المواقع الإستراتيجية المطلة على مفرق البرح بخط (تعز – الحديدة). وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 عناصر من ميلشيا الحوثي وجرح آخرين، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر من الميلشيا.

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