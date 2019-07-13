التعليم: الحد الأعلى والأدنى للرواتب في السلم الجديد صحيحة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن شريحة سلم رواتب المعلمين التي عرضت في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية والتي بينت الحد الأعلى للراتب صحيحة حيث إنها تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.

وأوضح ” العصيمي” أنه لا تتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.