أحمد المدينة… أول مولود في حج 2019

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قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت 13 يوليو / تموز، إن وكالة الأحوال المدنية السعودية، سلمت أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد، مشيرة إلى أن زوجته وضعت مولودها بالمدينة المنورة.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية اللواء عبد الرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهم.
ولفتت إلى أن الحاج الهندي ديل شاد، عبر عن سعادته بالمولود والخدمات، التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار "أحمد المدينة" اسما للمولود.
وقال محمد الجاسر إن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الأمور المدنية الخاصة بـ"ضيوف الرحمن" ومنها المواليد.
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