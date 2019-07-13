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الجيش اليمني يعلن مقتل 8 من "أنصار الله" بإحباط هجوم غرب تعز

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "الحوثيين شنوا، الساعات الماضية، هجوماً على القوات المشتركة في جبهة البرح غرب تعز، بهدف السيطرة على موقع استراتيجي مطل على مفرق البرح في طريق تعز – الحديدة".

© REUTERS / Anees Mahyoub

وأكد "صد هجوم الحوثيين الذي ظلوا يعدون له أسابيع وقتِل 8 من عناصرهم وإصابة العشرات".

وأشار إلى "سيطرة القوات المشتركة  على موقع للحوثيين إثر عملية التفاف وهجوم معاكس"، مضيفاً أن "القوات اغتنمت عتاداً وأسلحة كانت بحوزة الحوثيين".

وتستمر منذ 2015  مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.

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