العبادي يبدأ خطواته نحو العودة السياسية للقيادة في العراق

وذكرت "فرنس برس" أن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي يستعد للعودة إلى القيادة السياسية، مقدما نفسه بديلاً لرئيس الحكومة العراقية في مجالات شتى لا سيما منها مكافحة الفساد.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي عراقي، أن "العبادي يقوم بتعبئة سياسية، مراهناً على الصيف واحتجاجات العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن في العراق ونقص الخدمات، كصهوة للعودة".

وأكد العبادي أنه ينوي العودة قائلا: " نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار ".

ويؤكد مصدر مطلع على نشاط العبادي أن الأخير يعقد لقاءات مع قادة كتل وأحزاب سياسية كبيرة.

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وبحسب الوكالة، فإن الفساد كان أحد أسباب خسارة العبادي شعبيته التي بناها على انتصارات عسكرية متتالية، رغم أنه شبهه بـ"الإرهاب".

وحول مكافحة الفساد وضرب الحيتان قال العبادي: "كيف تكافح الفساد، والأمر بيد القضاء؟ من يدعي أنه سيحارب كل الفساد دفعة واحدة هو في الحقيقة لا ينوي محاربته".

ويتابع رئيس الوزراء السابق: "فساداً جديداً أضيف إلى الدولة وهو بيع المناصب الذي كان في السابق سراً وبات اليوم في العلن، وكل شيء بسعره"، خصوصا أن تسريبات انتشرت في خضم مرحلة تشكيل الحكومة عن سعي أحزاب بارزة لشراء منصب وزير بالدفع لمرشحين آخرين أموالاً طائلة للانسحاب.