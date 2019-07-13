هذا الموضوع معالجات Ryzen 3000 من AMD تواجه مشكلة مع نظام Linux ظهر على التقنية بلا حدود.
تواجه شركة AMD بعض المشكلات مؤخراً مع سلسلة معالجات Ryzen 3000 التي أطلقت مؤخراً، حيث رصد مستخدمي نظام Linux بعض المشكلات التي تطرأ على النظام مع الجيل الجديد من معالجات Ryzen 3000.
كانت شركة AMD قد أعلنت عن إطلاق سلسلة معالجات Ryzen 3000 وكرت الشاشة Radeon RX 5700 مؤخراً، إلا بعض المشاكل قد رصدت من قبل مستخدمي سلسلة معالجات Ryzen 3000 مع نظام Linux، حيث تظهر مشكلة في إطلاق النظام مع نظام Linux الذي يرتكز على إصدار 5.0 أو الإصدارات المتقدمة.
وقد واجه بعض مستخدمي المعالجات المشكلة التي تطرأ على النظام عبر الرجوع بتكوينات النظام إلى إصدارات قديمة أو إصدارات تصحيح حديثة للنظام، إلا أن مشاكل أخرى ظهرت لدى مستخدمي نظام Windows مع لعبة Destiny 2، حيث رصد مستخدمي اللعبة مشكلة عدم إطلاق اللعبة مع المعالجات الجديدة أيضاً، حيث سجل المستخدمين شكاوي لدى Bungie في الفترة الأخيرة.
من جانب أخر صرحت شركة AMD ل Phoronix أنها بدأت بالفعل في دفع مجموعة BIOS للشركات المصنعة للوحات الأم، بهدف تطبيقها وإصلاح المشكلة، حيث من المقرر أن تطلق هذه الشركات برمجيات تصحيح لإصلاح المشكلة لدى المستخدمين، على أن تتوفر برمجيات التصحيح للمستخدمين بدءاً من الأسبوع المقبل.
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هذا الموضوع معالجات Ryzen 3000 من AMD تواجه مشكلة مع نظام Linux ظهر على التقنية بلا حدود.
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