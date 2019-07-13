دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper هزة أرضية في مصر وزلزالان يضربان اليابان والفلبين

ضربت هزة أرضية وزلزالان متفاوتا القوة كلًّا من مصر والفلبين واليابان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وفقًا للمعلومات الأولية.

ففي مصر، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس رختر، سجلت في العاصمة القاهرة، في الساعة 11 و37 دقيقة من مساء أمس الجمعة.

وأشار المعهد الفلكي إلى أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان أحياء المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

وأضاف أن الهزة الأرضية ضعيفة جدًّا، ووقعت دون أي خسائر، لافتًا إلى أن مركز الهزة الذي سجلته الأجهزة يقع شرق المقطم.

وفي اليابان، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس رختر، شمال جزر أوكيناوا مساء أمس الجمعة.

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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 257 كيلومترًا، وعلى بُعد 346 كيلومترًا شمال «ناها» عاصمة المقاطعة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جراء الزلزال.

أما في الفلبين، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس رختر، اليوم السبت؛ مقاطعة سوريجاو ديل سور في جنوب البلاد. وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات وعلى بُعد تسعة كيلومترات جنوب شرق بلدة كاراسكال.

وأضاف المعهد أن سكان مدن بوتوان وتانداج وكاجايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوب البلاد؛ شعروا بالزلزال، كما شعر به سكان مدينة سيبو بوسط الفلبين.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال، كما لم يصدر أي تحذير من أمواج المد في المحيط الهادي (تسونامي) بعد وقوع الزلزال.