الكويت: اعتقال عناصر"خلية إرهابية تتبع الإخوان المسلمين" مطلوبين أمنيا لدى مصر

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أعلنت السلطات الكويتية الجمعة ضبط واعتقال عناصر "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين" مطلوبين أمنيا لدى مصر.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن وزارة الداخلية الكويتية أن أعضاء "الخلية الإرهابية" التي تم ضبطها من قبل أجهزتها الأمنية يحملون الجنسية المصرية ويتبع أعضاؤها تنظيم الإخوان المسلمين وصادر بحقهم أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عاما.
وأشارت الوزارة أنه "من خلال التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مواقع أفراد الخلية الهاربين من مصر والذين اتخذوا من الكويت مقرا لهم."
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وأضافت الوزراة أنها "باشرت بعملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبط أفراد الخلية في أماكن متفرقة"، مشيرة إلى "ان التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم (..) ، محذرة من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أة مع أي خلايا أو تنظيمات تحاول الإخلال بأمن الكويت"
وتابع بيان وزارة الداخلية أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".
ولم يشر المصدر إلى عدد أفراد الخلية.
يذكر أن جماعة "الإخوان المسلمين" محظورة في مصر ودول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات ولكنها عير محظورة في الكويت.
فرانس 24/ أ ف ب
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