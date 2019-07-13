الكويت تحقق في أنشطة إجرامية لـ "الخلية الإخوانية" على أرضها

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قبرص تحتج على عزم تركيا التنقيب قبالة مياهها قبرص تحتج على عزم تركيا التنقيب قبالة مياهها سكاي نيوز عربية

حاول تنفيذ جريمة بالنيران فأحرقته حاول تنفيذ جريمة بالنيران فأحرقته سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements استمرار التحقيق مع الخلية الإرهابية الإخوانية في الكويت سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت المصادر إن التحقيقات مستمرة مع أعضاء الخلية الصادر بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما".

وبحسب البيان، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".

وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت السلطات من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وقالت الوزارة إنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، اعترف أفراد الخلية بارتكاب "عمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وذكرت الداخلية الكويتية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وقال البيان إن الوزارة "تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت".