شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في كندا تحتفل بعيد ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا حفل استقبال بدار سكن السفير المصرى بأوتاوا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لثورة يوليو المجيدة. وقد شهد الحفل مشاركة أكثر من 500 شخص من كبار المسئولين بالحكومة الكندية والبرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي ومجتمع الأعمال، فضلاً عن نخبة من رموز وأعضاء الجالية المصرية، بما فيهم اول عُمدة كندية من أصول مصرية والمرشحين من ذوي الأصول المصرية للانتخابات الفيدرالية القادمة، فضلا عن أباء الكنائس القبطية الأرثوذكسية.

و ألقى السفير أحمد أبو زيد كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها على ما تمثلة ثورة 23 يوليو من قيمة هامة في تاريخ مصر الحديث وما أرسته من مقومات ساهمت في تحديد توجهات الدولة المصرية على مدار العقود السبع الماضية، بما في ذلك وضع مبادئ أضحت بمثابة محددات مستقرة للسياسة الخارجية المصرية.

وأضاف بأن ما تشهده مصر حالياً من تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد استكمالاً لمبادئ وأهداف ثورة يوليو. كما استعرض علاقات التعاون المتميزة بين مصر وكندا والشراكة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا الى التقدير الذي تكنه كل دولة للاخرى، والتعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، مستعرضا الفرص والإمكانات المتاحة لدي البلدين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخطط السفارة المصرية في أوتاوا في هذا المجال.

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وأشاد السفير أبو زيد بالجالية المصرية في كندا، وانخراطها الفعال والمؤثر في المجتمع الكندي في كافة المجالات، معتبراً أن أعضاء الجالية هم السفراء الحقيقيين لمصر، مبرزاً اهتمام الحكومة المصرية البالغ بتحقيق التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج وربط ابناء الجيل الثاني والثالث بوطنهم الأم، و الاستفادة من خبرات وإمكانات الجاليات المصرية في دعم مسيرة التنمية والتطور في مصر.

وفي إطار حرص السفارة على الترويج للثقافة والفن المصري، فقد شهد الحفل افتتاح معرض لعدد من الأعمال الفنية لشباب الرسامين المصريين، تم استقدامه من مصر بالتعاون بين السفارة المصرية في اوتاوا والمكتب الثقافى المصرى بمونتريال وبعض رواد الأعمال المصريين من المهتمين بنشر الثقافة والفنون المصرية بالخارج، كما تم عزف عدد من الأغاني المصرية من جانب نماذج من أصحاب المواهب المتميزة من أبناء الجالية المصرية في كندا.