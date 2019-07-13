شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة كيسمايو الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة (كيسمايو) بالصومال - أمس الجمعة - وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. Advertisements وأكد العثيمين وقوف المنظمة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة (كيسمايو) الساحلية جنوبي البلاد مساء أمس الجمعة، وقاموا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول، أعقبه اقتحام مبنى الفندق، الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة كيسمايو الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.