شكرا لقرائتكم خبر عن "الانتقالى السودانى" ينفى تأجيل جلسته مع قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان صحة ما تردد بشأن تأجيل جلسة اليوم السبت، مع قوى إعلان الحرية والتغيير لحسم وثيقة الإعلان الدستوري لإجراء مزيد من التشاور.

وأكد المجلس، طبقا لقناة السودانية الرسمية في خبر عاجل، أن اللقاء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الخرطوم.

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وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد تأجيل الاجتماع المباشر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي كان مقررا له اليوم السبت لحسم وثيقة الإعلان الدستوري إلى غد الأحد، لإجراء مزيد من التشاور.

وقال لباد -في تصريحات لوسائل إعلام محلية- إن التأجيل جاء بطلب من الطرفين، وذلك لمزيد من التشاور.