"العسكري السوداني" ينفي تأجيل اجتماع السبت مع "قوى التغيير"

الخرطوم / بهرام عبد المنعم، أحمد عاصم / الخليج 365

نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صحة الأنباء عن تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي.

وقال المجلس في تعميم صحفي اطلعت عليه الخليج 365 إن اجتماع السبت مع قوى التغيير سيعقد في تمام الساعة الثامنة مساء (18:00 ت.غ) في فندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقا لما حددته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعا على "اتفاق الخرطوم".

ودعا المجلس أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور الاجتماع.

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وكان مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير قال للأناضول إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت مع المجلس العسكري للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأضاف المصدر أن "التأجيل جاء لمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير، نظرا لتضمن الوثيقتين المقدمتين إلينا (إعلان سياسي ودستوري) نقاط لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها.

وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وكشف أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.