الجيش اليمني يعلن مقتل 20 حوثيا بمواجهات شرقي البلاد

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قتل 20 مسلحاً من جماعة "الحوثي"، السبت، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، أن عناصر حوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف أن" قوات الجيش أحبطت محاولة التسلل، وأجبرت الحوثيين على الفرار، بعد تكبيدهم 20 قتيلا وجرح آخرين".

ولم يذكر المصدر ما إن كانت المواجهات مع الحوثيين قد أسفرت أيضاً عن خسائر في صفوف الجيش من عدمه.

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وحسب "سبتمبر نت"، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (لم يذكر عدداً)، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل "الحوثيين" حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.