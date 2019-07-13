العراق يدعو أوروبا الى تسهيل منح مواطنيه تأشيرة "شنغن"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، السبت، دول الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل منح تأشيرة الدخول "شنغن" لمواطنيه الراغبين بزيارة أوروبا لغرض السياحة والدراسة والتجارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بغداد

وأكد الحكيم خلال المؤتمر على "سعي الحكومة الاتحادية لتفعيل قطاع السياحة". مضيفا "ناقشنا مسألة إعادة الرحلات الجوية العراقية إلى طبيعتها من وإلى أوروبا".

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من جهتها، قالت موغيريني خلال المؤتمر، إن "العراق لا يزال بحاجة الى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي ساهم بـ1.2 مليار يورو في المساعدات الإنسانيّة، والاستقرار، والتنمية، والتعاون الأمنيّ في العراق منذ عام 2014".

ووصلت موغيريني إلى بغداد صباح السبت، في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقا.

ومن المقرر أن تلتقي برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.