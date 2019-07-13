الجيش_اليمني يحبط محاولات لمليشيا الحوثي لاستعادة مواقع غربي #الجوف

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الخليج - واس
أحبطت وحدات من الجيش اليمني اليوم، محاولات تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وقال قائد اللواء 22 مشاه العميد عبده عبدالله المخلافي وفقًا لموقع / سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية ” إن مواجهات عنيفة دارت قُرب تبة “قعيطة” بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، عقب محاولة للمليشيا لاستعادة الموقع، وأن قوات الجيش صدت محاولة التقدم وأجبرت المهاجمين الحوثيين على التراجع بعد مقتل عدد من عناصرها”.
كما أبطل فريق هندسي مفعول عبوتين ناسفتين زرعتها مليشيا الحوثي بالقرب من مواقع الجيش في المنطقة ذاتها.
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