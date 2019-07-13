- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توفي شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت، اليوم السبت، أثناء قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن إصابة الشيخ، (في الثلاثينيات من العمر) أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي في منزله.
وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن رجال الأمن والطوارئ الطبية انتقلوا إلى المكان، مؤكدة أنه تبين بعد فحص الشيخ، أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر #الكويت.. وفاة شيخ من الأسرة الحاكمة أثناء تنظيف سلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.