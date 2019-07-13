الكويت.. وفاة شيخ من الأسرة الحاكمة أثناء تنظيف سلاحه

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت، اليوم السبت، أثناء قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله.

Advertisements

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن إصابة الشيخ، (في الثلاثينيات من العمر) أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي في منزله.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن رجال الأمن والطوارئ الطبية انتقلوا إلى المكان، مؤكدة أنه تبين بعد فحص الشيخ، أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي.