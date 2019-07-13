إجلاء 19 شخصاً من مبنى سكني بـ #ربوة_تبوك إثر اشتعال حريق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أجلى الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم، 19 شخصاً كانوا داخل إحدى المباني السكنية بعد نشوب حريق بإحدى الشقق في المبنى، ولم يكن هناك إصابات سوى حالات اختناق بسيطة.
وتفصيلاً، أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أنه “في تمام الساعة ١٤:٣٤ مساء اليوم السبت وردنا بلاغ عن وجود حريق في عمارة تجارية مكونة من خمسة أدوار وملحق بعدد ٢٦ شقة سكنية بحي الربوة خلف بنك البلاد”.
وأوضح أنه “على الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الخامس، حيث تمت مباشرة الحادث وإخلاء عدد ١٣ حالة عن طريق سيارة السلالم”.
وأضاف أنه “نقل منهم ست حالات لمستشفى الملك خالد تعرضوا لاختناق وحالتهم مستقرة، كما تم إخلاء عدد ٦ حالات أخرى عن طريق درج المبنى، حيث تمت عملية إخماد الحريق والقيام بعملية طرد الدخان”.
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