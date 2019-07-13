الخارجية_البريطانية: مستعدون للإفراج عن الناقلة الإيرانية إذا ضمنت عدم توجهها لـ #سوريا

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الخليج - رويترز
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (السبت)، أنه أبلغ نظيره الإيراني، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة “جريس 1″ إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.
وأوضح الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف، وفقاً لـ”رويترز”.
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