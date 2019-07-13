الان تتابع هيئة الاتصالات السعودية تحذر من سرقة البيانات حال الاتصال بـ”الواي فاي”.. وهذه خطوات حمايتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 8:31 م, 13 يوليو 2019 م التعليقات: 0 حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية من أن الاتصال بشبكات الـ Wi-Fi العامة قد يعرض بيانات المستخدمين للخطر. وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن هناك عددا من الإرشادات لحماية بياناتك من السرقة؛ أهمها تجنب تسجيل الدخول لمواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية، والتأكد من تعطيل خواص مشاركة الموقع والبيانات على جهازك.

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