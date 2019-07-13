السعودية تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالصومال

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"الخليج 365" من الرياض: أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال الذي وقع مساء الجمعة، والذي أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه، وأدى إلى مقتل 26 شخص من جنسيات مختلفة وإصابة العشرات.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
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