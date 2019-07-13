الرئيس العراقى يؤكد ضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، السبت، ضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي؛ لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا والتطورات الراهنة.
وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الرئيس صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لبحث الأوضاع في العراق خاصة والمنطقة عامة.
وأكد صالح - خلال اللقاء - أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية في إعادة إعمار المدن المحررة.
وكانت موجيريني قد وصلت - في وقت سابق اليوم - إلى العاصمة العراقية (بغداد) في زيارة رسمية.
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