شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: العثور على 11 قنبلة هاون وعبوات ناسفة تابعة لـ(داعش) بسامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم،السبت، العثور على 6 قنابل هاون و5 عبوات ناسفة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن "سرية هندسة ميدان واستخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت من العثور على 4 قنابل هاون وتم تفكيكها"، مضيفة أن "أن كتيبة هندسة ميدان الفرقة 4 شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير لجزيرة غرب سامراء، وتمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وتم تفكيكها".

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وأشارت إلى أن فوج مغاوير في جزيرة سامراء، تمكن أيضاً من العثور على قنبلتين هاون ومعدات (BKC) وعدد من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم.