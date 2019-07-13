التركمان يشاركون في حكومة إقليم كردستان شمال العراق

أنقرة/ طوغجه نور يلماز/ الخليج 365

شارك المكون التركماني في الحكومة المشكلة حديثُا بإقليم كردستان في شمال العراق، برئاسة مسرور بارزاني.

ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية، فقد جاء تعيين رئيس قائمة الجبهة التركمانية العراقية في برلمان الإقليم، آيدن معروف سليم، بمنصب "وزير الإقليم"، بناء على توصية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت المصادر الدبلوماسية للأناضول، أن إدارة الإقليم تعاملت بإيجابية مع توصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يخص تمثيل المكون التركماني في الحكومة المحلية الجديدة.

ولفتت المصادر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أجرى زيارة إلى مدينة أربيل، عاصمة الإقليم في 29 أبريل/ نيسان الماضي.

وأشارت المصادر أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالاتٍ مع مسؤولين في إدارة الإقليم، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك وضع المكون التركماني.

وأضافت المصادر أن تشاووش أوغلو أبلغ مسؤولي الإقليم بتوصية الرئيس أردوغان فيما يخص تعيين وزير من المكون التركماني بالحكومة الجديدة.

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والأربعاء الماضي، نالت الحكومة الجديدة لإقليم كردستان في شمال العراق، الثقة من البرلمان، بعد التصويت على أعضاء التشكيلة الوزارية، برئاسة مسرور بارزاني، نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وحسب مراسل الخليج 365، صوّت البرلمان بأغلبية أعضائه، في الجلسة، على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف بالتشكيلة التاسعة المؤلفة من 23 وزيرا.

وصوّت لبارزاني 88 عضوا من مجموع الحضور البالغ 106 أعضاء من أصل 111 برلمانيا.

فيما منح البرلمان الثقة لقباد طالباني، نائبا لرئيس وزراء الإقليم، بحصوله على 73 صوتا من مجموع الحضور.

وعقب حصول وزراء التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان، أدى كل من رئيس الوزراء ونائبه والوزراء اليمين القانونية.

وفي 12 يونيو/ حزيران، أصدر رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوما يكلّف فيه مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.