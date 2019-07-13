السودان.. تأجيل لقاء "العسكري" و"التغيير" لأجل غير مسمى

الخرطوم / الخليج 365

قال مصدر مطلع بقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي في السودان إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت بينهم والمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله إى أجل غير مسمى.

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه أن "التأجيل جاء للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير".

وأردف بالقول: "قُدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاط لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها.

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وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وكشف أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".

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