مركز حقوقي: إسرائيل تتعمد إيذاء المتظاهرين على حدود غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اتهم مركز حقوقي فلسطيني، السبت، الجيش الإسرائيلي بتعمد إيذاء المتظاهرين واستهدافهم في أماكن قاتلة بأجسادهم خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة" السلمية على حدود غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "إن القوة المفرطة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي أدت الجمعة، لإصابة 74 مدنيًّا فلسطينيًّا منهم 23 طفلاً".

وأضاف: "اتسمت التظاهرات بالسلمية والهدوء ولم يسجل وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود الذين استهدفوا المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز".

ووفق توثيق المركز؛ فإن حصيلة الضحايا في المسيرة منذ انطلاقتها في 30 مارس/آذار العام الماضي، بلغ 207 شهداء، منهم 44 طفلاً وامرأتان و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحفيان، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 13 ألف و127.

Advertisements

وأدان المركز الفلسطيني، "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب الجرائم ضد التظاهرات التي اتسمت بالسلمية".

ويرى أن "هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.